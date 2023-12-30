В МИД высказались о присутствии российских военных в Армении
О будущем российской военной базы в Армении рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, в Вашингтоне не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России. Интервью с представителем МИД опубликовало РИА Новости.
Галузин напомнил, что договор о размещении базы был заключен в 1995 году, учитывая национальные интересы обоих государств. В статье 26 говорится, что срок пребывания российских военнослужащих в Армении составляет 49 лет. Затем соглашение автоматически продлевается на пятилетний период.
«Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными», — сказал Галузин.
По его словам, российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе.
При этом Белый дом рассматривает Южный Кавказ как «плацдарм для открытия второго фронта против России». Замглавы МИД РФ подчеркнул, что действия США противоречат подлинным интересам народов региона. В свою очередь Россия содействует Азербайджану и Армении, работающим над сбалансированным мирным договором, и помогает восстановить мир и безопасность на Южном Кавказе.