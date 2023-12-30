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В МИД высказались о присутствии российских военных в Армении

О будущем российской военной базы в Армении рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, в Вашингтоне не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России. Интервью с представителем МИД опубликовало РИА Новости.

В МИД высказались о присутствии российских военных в Армении
© РИА Новости

Галузин напомнил, что договор о размещении базы был заключен в 1995 году, учитывая национальные интересы обоих государств. В статье 26 говорится, что срок пребывания российских военнослужащих в Армении составляет 49 лет. Затем соглашение автоматически продлевается на пятилетний период.

«Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными», — сказал Галузин.

По его словам, российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе.

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При этом Белый дом рассматривает Южный Кавказ как «плацдарм для открытия второго фронта против России». Замглавы МИД РФ подчеркнул, что действия США противоречат подлинным интересам народов региона. В свою очередь Россия содействует Азербайджану и Армении, работающим над сбалансированным мирным договором, и помогает восстановить мир и безопасность на Южном Кавказе.

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