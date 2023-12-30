Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Обращаясь к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, Путин отметил развитие привилегированного партнерства с РФ, несмотря на сложную обстановку в мире.

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"Несмотря на непростую международную обстановку, отношения особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться: в уходящем году достигнуты исключительно высокие темпы роста товарооборота, успешно воплощались в жизнь совместные проекты в различных сферах", - передается содержание телеграмм в сообщении пресс-службы Кремля.

Как сообщает Кремль, Путин высоко оценил итоги председательства Нью-Дели в Шанхайской организации сотрудничества и Группе двадцати. Президент РФ "подчеркнул свою убежденность в том, что Москва и Нью-Дели будут и впредь развивать многоплановые двусторонние связи, эффективно координировать усилия в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях".

В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Путин выразил уверенность, что "совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание продуктивного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ООН, "Группы двадцати", ШОС и расширившегося объединения БРИКС, председательство в котором переходит к России".

В телеграмме президенту ЮАР Сирилу Рамапосе Путин заявил о намерении учесть наработки Претории, принимая председательство в БРИКС.

"Рассчитываю, что мы будем и впредь планомерно наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Придаем особое значение координации усилий в рамках БРИКС. Принимая полномочия председателя в этом авторитетном, теперь уже расширившемся, международном объединении, Россия намерена учитывать наработки южноафриканских коллег", - говорится в послании Путина, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ отметил, что отношения между РФ и ЮАР носят дружественный, конструктивный характер, и это в полной мере подтвердила совместная работа в ходе второго саммита Россия - Африка.

Президент РФ написал в поздравлении бразильскому коллеге Луле да Сильве о намерении координировать усилия Москвы и Бразилиа в международных делах.

"Российско-бразильские отношения активно развиваются в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях на основе принципов стратегического партнерства", - передает пресс-служба Кремля содержание телеграммы.