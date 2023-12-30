Стало известно, кого из западных лидеров Путин не поздравил с Новым годоом

Президент России Владимир Путин на этот раз не стал направлять новогодние поздравления американскому лидеру Джо Байдену и руководителям других западных стран.

Путин традиционно в последних числах декабря поздравляет своих зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством. 30 декабря Кремль опубликовал список лидеров, которые получили такие телеграммы от президента РФ.

В их числе нет руководителей Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств. Путин не направляет им предпраздничные послания уже второй год подряд.