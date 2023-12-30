Пушков отреагировал на отказ Аргентины от БРИКС

«Заявка сколь громкая, столь и рискованная. Экономическое положение Аргентины катастрофическое. Преуспеть в такой ситуации очень сложно. Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», - написал Пушков в своем телеграм-канале.