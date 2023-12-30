Пушков оценил отказ Аргентины от БРИКС
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС и придерживаться в США. Ранее об этом заявил новый президент страны Хавьер Милей.
«Заявка сколь громкая, столь и рискованная. Экономическое положение Аргентины катастрофическое. Преуспеть в такой ситуации очень сложно. Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Пушков считает, что Милей пытается задать новую моду для Южной Америки, но в современном мире все больше стран предпочитают делать обратное – не иметь дел с США.
Ранее «СП» писала о том, что нынешнему президенту Украины посоветовали покинуть свой пост.