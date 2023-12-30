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Пушков оценил отказ Аргентины от БРИКС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Аргентины отказаться от вступления в БРИКС и придерживаться в США. Ранее об этом заявил новый президент страны Хавьер Милей.

Пушков отреагировал на отказ Аргентины от БРИКС
© ТАСС

«Заявка сколь громкая, столь и рискованная. Экономическое положение Аргентины катастрофическое. Преуспеть в такой ситуации очень сложно. Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», - написал Пушков в своем телеграм-канале.

Пушков считает, что Милей пытается задать новую моду для Южной Америки, но в современном мире все больше стран предпочитают делать обратное – не иметь дел с США.

В Аргентине объяснили причину отказа от БРИКС

Ранее «СП» писала о том, что нынешнему президенту Украины посоветовали покинуть свой пост.

Политика
Алексей Пушков
БРИКС