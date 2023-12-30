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МИД: США хотят открыть на Южном Кавказе второй фронт против России

Вашингтон рассматривает открыть второй антироссийский фронт на Южном Кавказе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

МИД: США хотят открыть на Южном Кавказе второй фронт против России
© ТАСС

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», — сказал Михаил Галузин.

Его слова приводит РИА Новости. Однако он подчеркнул, что такие намерения США противоречат истинным интересам народов региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Армения с подачей Запада намерена отвернуться от Москвы. Кроме того, сообщалось о совместных учениях Еревана и Вашингтона, пишет «Царьград».

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