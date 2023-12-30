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В России заявили о готовности к санкциям Евросоюза

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова к санкциям Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

В России оценили готовность к новым санкциям Евросоюза
© РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что новая санкционная волна ЕС не стала для нас сюрпризом для Москвы, поскольку подобных «было уже немало». По его мнению, арсенал европейских ограничений истощается.

«Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает», — отметил он.

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Представитель МИД добавил, что антироссийские санкции не остаются без реакции Москвы. Он допустил, что контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, они также могут быть симметричными или асимметричными в зависимости от обстоятельств.

Ранее в Министерстве экономики ФРГ заявили, что Европейский союз начал подготовку новых пакетов санкций против России, включая проработку предотвращения их обхода.

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты», — отметили в ведомстве.

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