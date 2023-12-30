Военные планы украинских властей потерпели фиаско, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании Совбеза ООН постпреда России при международной организации Василия Небензи.

По его словам, Киев и западных покровителей в ближайшее время ждут «самые плохие новости», «причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет».

Как отметил дипломат, «это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее». Кроме того, ставка на решение украинского кризиса на поле боя потерпела провал. Небензя указал, что военная победа над Россией недостижимая цель.

Постпред подчеркнул, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также добиться перелома в конфликте в свою пользу.