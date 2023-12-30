Украинские власти не смогут удержать ситуацию на линии фронта, так как для этого у них уже нет и уже не будет ресурса. Об этом заявил постоянный представитель РФ Совете безопасности ООН Василий Небензя.

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«Реальность сегодня такова, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы не то что добиться перелома, но и хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на youtube-канале международной организации.

Американский журналист Тим Листер отмечал, что Украина обречена на поражение в конфликте по итогам почти двухлетнего противостояния с Россией, об этом рассказывал телеканалу 360. По мнению журналиста, у Украины будут средства для выживания, но не для победы.

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