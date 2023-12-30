Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Россия отказывается давать объяснения об инциденте с ракетой, залетевшей в воздушное пространство страны, пока не получит конкретных доказательств. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока не будет предоставлено конкретных доказательств, мы не будем давать никаких пояснений, потому что эти обвинения голословные», — сказал дипломат.

Ордаш добавил, что Россию пытались обвинить в подобном инциденте в ноябре прошлого года, когда ракета упала на территории Польши. Позднее выяснилось, что боеприпас прилетел со стороны Украины.