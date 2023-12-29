МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ

"Вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал поверенного в делах Российской Федерации Андрея Ордаша и вручил ему записку, в которой МИД требует объяснить инцидент с вторжением в воздушное пространство Польши крылатой ракеты и немедленно прекратить подобные действия", - отмечается в тексте.