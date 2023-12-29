Слуцкий прокомментировал отказ Милея вступать в БРИКС

Решение президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС — суверенное право, однако в объединение никого не загоняют насильно. Об этом председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил 29 декабря в беседе с ТАСС.

Ранее портал Infobae сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение Аргентине стать участником БРИКС, уведомив об этом Россию и Китай. Уточняется, что аргентинский лидер поставил в известность также президента Бразилии Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди и лидера ЮАР Сирила Рамафосу.

«Решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является, безусловно, суверенным правом. Оценку его действиям могут дать только аргентинские избиратели, которые, впрочем, по сообщениям местных СМИ, уже достаточно критически встречают программу экономических реформ Хавьера Милея. <…> Но каждое государство вправе выбирать собственный путь развития. В БРИКС никто никого не загоняет насильно», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что надеется, что такой шаг Буэнос-Айреса не скажется негативно на развитии БРИКС и потенциале организации.

Как писала «Парламентская газета», 10 декабря Хавьер Милей, вступая в должность президента Аргентины, оценил ситуацию в стране как критическую и допустил ее дальнейшее ухудшение. Политик призвал новые власти действовать быстро и озвучил необходимость «шоковых мер» и сокращения расходов.