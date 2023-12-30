МИД: Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы России
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркнул, что Москва намерена действовать симметрично, если страны Запада решат конфисковать российские активы.
Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.
«Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть всё же будут конфискованы», — отметил Биричевский.
Он назвал существенным тот объём средств, на который могут распространиться ответные шаги Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.