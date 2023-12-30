Путин рассказал о развитии отношений России и Туркмении

"В уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях. Рассчитываю, что мы продолжим тесную и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах", - написал российский лидер.