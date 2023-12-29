Песков: Сдача подписей в поддержку Путина – личное дело каждого

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в администрации президента России в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства.

По его словам, в этом вопросе «нет места кампанейщине», это – личное дело каждого, передает ТАСС.

«Действительно, люди сами, по своей воле идут и ставят подписи», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что сам еще не успел этого сделать, однако напомнил, что «время есть».

Касательно вопроса о доверенных лицах Песков переадресовал его в избирательный штаб. «Это касается избирательного процесса, это не касается работы администрации президента», – уточнил он.