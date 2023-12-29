Лавров подведет итоги работы российской дипломатии за 2023 год 18 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января подведет итоги работы российской дипломатии за 2023 год на пресс-конференции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Глобально итоги прошедшего 2023 года подведет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров на пресс-конференции. Ожидается, что она состоится 18 января", - сказала дипломат.

Лавров традиционно подводит внешнеполитические итоги на ежегодной пресс-конференции. В 2023 году она продлилась практически три часа, министр на ней поделился оценками ситуации в мире и рассказал об основных направлениях российской внешней политики.