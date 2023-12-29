Кабмин утвердил программу восстановления и развития новых регионов

Преодоление социально-экономического отставания новых регионов, а также достижение ими к 2030 году среднероссийских показателей по уровню качества жизни жителей и общероссийского по уровню социально-экономического развития — такова цель утвержденной Правительством госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов.

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В документе отмечается, что результатами реализации программы станут создание условий для роста уровня жизни населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, условий для обеспечения устойчивого экономического роста этих регионов; развитие социальной сферы; восстановление жилья, объектов ЖКХ, также транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур, восстановление нормальной работы электросетей, а также создание благоприятного инвестклимата.

Данных результатов планируют достичь как за счет роста бизнес-активности, так и за счет субсидий из федерального бюджета, говорится на сайте кабмина. Их направят на реализацию восьми направлений программы.

Среди них - создание дорожной и коммунальной инфраструктуры для развития строительства жилья, завершение строительства многоквартирных жилых домов, застройщики либо собственники которых не определены, формирование современной городской среды.

Также господдержка будет направлена на строительство, реконструкцию или капремонт водопроводов, восстановление электросетей, морской инфраструктуры, на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства будут выделять на условиях софинансирования.

Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах. Для ее участников предусмотрены преференции, в том числе особый режим налогообложения и уплаты страховых взносов. Они будут действовать до 31 декабря 2050 года.