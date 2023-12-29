Памфилова: чем успешнее в РФ пройдет президентская кампания, тем страна будет сильнее

МОСКВА , 29 декабря. /ТАСС/. Чем успешнее в России пройдет президентская кампания, тем страна будет сильнее, поскольку каждый кандидат может внести большую пользу в легитимность выборов президента РФ. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Желаю успеха всем претендентам на должность президента, потому что это очень важно. Чем успешнее пройдет кампания для всех нас, тем сильнее мы будем. Каждый кандидат может действительно внести очень большую пользу и, скажем, в работе с избирателями, донося свои программы и вообще в легитимность выборов. Поэтому успехов вам", - сказала Памфилова.