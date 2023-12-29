В Германии работодатель может уволить сотрудника за посещение посольства России. Об этом глава дипмиссии Сергей Нечаев рассказал в интервью РИА Новости. "За посещение нашего посольства можно подвергнуться увольнению, не говоря уже о публичной обструкции", — сказал дипломат. По его словам, в немецкой политике по-прежнему доминируют антироссийские настроение. Любые же попытки отойти от этого консенсуса приводят к разговорам про "обслуживание интересов Кремля". Тем не менее, у России в Германии остается много друзей, несмотря на русофобию СМИ, считает Нечаев. Хорошие отношения остались благодаря положительному историческому опыту и тому, что Россия никогда не делала ничего плохого Германии. Так, в мае этого года немецкие правозащитники уличили в русофобии один из крупнейших банков Германии. Это случилось после ограничения банковского обслуживания русскоязычного населения.