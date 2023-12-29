В Калининграде оценили идею обороны Сувалкского коридора

Сувалкский коридор, оборону которого пытается организовать Литва, никому не интересен. Об этом заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Литва и Польша готовят двусторонний план обороны Сувалкского коридора «с первой секунды». По словам Ландсбергиса, северную часть коридора, который он назвал «злополучным» из-за большой уязвимости, могла бы защищать Литва, а южную — Польша.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал смешным это заявление, отметив, что прибалтийские страны уже «десятки и десятки лет говорят» о том, как Россия им угрожает, и неужели за это время они не спланировали оборону.

«Сувалкский коридор не интересен. Что бы вам кто ни говорил. (…) Объясню, почему. Потому что там кроме двухполосной, петляющей по лесу автомобильной дороги ничего нет. Она крайне неудобна с точки зрения логистики как обычной, так и военной», —заметил он.

По словам российского губернатора, в этой местности холмы и густой лес, что затрудняет быстрое перебрасывание войск.

«Из-за чего Ландсбергис переживает? Мне, честно говоря, не очень понятно», — заметил Алиханов.