Постпред России заявил о провале политики Запада

«В Вене, никакой изоляции мы не ощущаем, в том числе потому, что Запад представляет, по-моему, 12 процентов глобального населения, не так уж и много, а представлено здесь, в Вене, огромное количество стран, с которыми у нас вполне хороший рабочий контакт», — объяснил постпред.