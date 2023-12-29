Постпред России заявил о провале политики Запада
Россия на международных площадках воспринимается в качестве достойного лидера и не страдает от изоляции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Западные страны, продвигая идею об изоляции России из-за событий на Украине, «выдают желаемое за действительность», заявил Ульянов.
«В Вене, никакой изоляции мы не ощущаем, в том числе потому, что Запад представляет, по-моему, 12 процентов глобального населения, не так уж и много, а представлено здесь, в Вене, огромное количество стран, с которыми у нас вполне хороший рабочий контакт», — объяснил постпред.
По его словам, очень многие страны в свое политике ориентируются именно на Россию.
Ранее профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона. Как пример изоляции Вашингтона Ковалик указал результаты голосования в Совбезе ООН насчет перемирия в секторе Газа.
Помимо этого, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что международная изоляция России сейчас отсутствует.