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Постпред России заявил о провале политики Запада

Россия на международных площадках воспринимается в качестве достойного лидера и не страдает от изоляции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред России заявил о провале политики Запада
© РИА Новости

Западные страны, продвигая идею об изоляции России из-за событий на Украине, «выдают желаемое за действительность», заявил Ульянов.

«В Вене, никакой изоляции мы не ощущаем, в том числе потому, что Запад представляет, по-моему, 12 процентов глобального населения, не так уж и много, а представлено здесь, в Вене, огромное количество стран, с которыми у нас вполне хороший рабочий контакт», — объяснил постпред.

По его словам, очень многие страны в свое политике ориентируются именно на Россию.

Ранее профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик заявил, что спецоперация России на Украине привела к падению влияния США и международной изоляции Вашингтона. Как пример изоляции Вашингтона Ковалик указал результаты голосования в Совбезе ООН насчет перемирия в секторе Газа.

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Помимо этого, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что международная изоляция России сейчас отсутствует.

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