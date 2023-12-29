Пушков прокомментировал слова главкома ВС Нидерландов о войне с РФ

Пушков назвал болезненным зудом слова главкома ВС Нидерландов о войне с РФ
"Болезненный зуд" европейских военачальников постепенно становится "поветрием", считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Так он прокомментировал слова главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией. По мнению главкома, общество "должно готовиться к войне с Россией", а армии Нидерландов необходимо каждый год набирать 2-3 тысячи добровольцев.
"И главком вооруженных сил Нидерландов туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале, подчеркнув, что "болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием".
По словам Пушкова, создается такое ощущение, что чем меньше страна и чем меньше ее влияние, тем "активнее ее руководители рвутся в бой". И происходит это потому, что они прекрасно знают: вступать в конфликт с Россией или нет, решают совсем другие государства.
"Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", - заключил сенатор.
Ранее начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка заявил, что считает Россию прямой угрозой безопасности страны. По его словам, Прага будет пытаться минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе.