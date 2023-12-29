Пушков прокомментировал слова главкома ВС Нидерландов о войне с РФ

Так он прокомментировал слова главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о войне с Россией. По мнению главкома, общество "должно готовиться к войне с Россией", а армии Нидерландов необходимо каждый год набирать 2-3 тысячи добровольцев.

"И главком вооруженных сил Нидерландов туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале, подчеркнув, что "болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием".

По словам Пушкова, создается такое ощущение, что чем меньше страна и чем меньше ее влияние, тем "активнее ее руководители рвутся в бой". И происходит это потому, что они прекрасно знают: вступать в конфликт с Россией или нет, решают совсем другие государства.