Посол в Аргентине рассказал об обещании новых властей страны в отношении РФ

Новые власти Аргентины выразили намерение поддерживать диалог с Россией и даже наладить с ней торговлю и договориться об инвестициях. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

Он указал, что по нескольким взаимодействиям с новой администрацией Аргентины, в том числе с президентом, вице-президентом и министром иностранным дел, можно сделать вывод, что лидер страны Хавьер Милей не против установить дружеские отношения с Россией.

Посол РФ подчеркнул, что хотя передача контроля новым властям Аргентины сопровождалась некоторым «эпатажем», а публично заявленные приоритеты страны — уподобление США и Западу в целом — перспективы пока положительные.

«Нас заверяют в том, что не будет ревизии подписанных документов. Не будет отката назад по каким-то направлениям. Конечно, это не значит, что мы должны в розовых очках смотреть на ту действительность», — указал Феоктистов.

Он считает, что для новой администрации вопросы инвестиций и торговли будут играть ключевую роль.