В Совфеде заявили о риске провала проамериканской политики Аргентины после отказа от БРИКС

Аргентина после отказа от вступления в БРИКС рискует усугубить и без того катастрофическое положение в экономике, при этом решение аргентинского президента Хавьера Милея отказаться от вступления в БРИКС и сближения с РФ и КНР говорит о "проамериканской модели поведения" страны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.