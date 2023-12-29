В Совфеде заявили о риске провала проамериканской политики Аргентины после отказа от БРИКС
Аргентина после отказа от вступления в БРИКС рискует усугубить и без того катастрофическое положение в экономике, при этом решение аргентинского президента Хавьера Милея отказаться от вступления в БРИКС и сближения с РФ и КНР говорит о "проамериканской модели поведения" страны. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Заявив об ориентации на США и отказе от сближения с Россией и Китаем, как и от присоединения в БРИКС, президент Аргентины Хавьер Милей превращает ее в некую проамериканскую модель поведения в современном мире", - подчеркнул Пушков.
По его словам, "экономическое положение Аргентины катастрофическое", поэтому стране на фоне такого решения будет "сложно преуспеть". Выбранная Милеем политика, считает сенатор, может провалиться "на глазах у всего мира".
До этого президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) об отказе вступать в группу.