Посол в Аргентине рассказал об обещании новых властей страны в отношении РФ

Дружеские отношения между Аргентиной и Россией сохранятся после прихода к власти президента Хавьера Милея, несмотря на приоритеты нового правительства на «США, Израиль и Запад в целом». Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов по результатам полуторачасовой беседы с главой МИД южноамериканской страны Дианой Мондиной.

«В контактах с нами до нас доводится политический сигнал, что с Россией готовы поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество», - сказал посол на приеме в диппредставительстве.

Он добавил, что в Буэнос-Айресе не будут пересматривать подписанные ранее соглашения с Россией, а также не будет «откатов назад». Аргентина остается для России приоритетным внешнеполитическим направлением в Латинской Америке, однако важно «самим трезво» оценивать возможности этой страны, а не в «розовых очках» смотреть на новые реалии Аргентины.

Дипломат также указал на необходимость проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, напомнив, что оно не проводилось с 2019 года. В любом случае, несмотря на «эпатаж» вокруг недавно избранного президента, контакты с Россией продолжатся.

Хавьер Милей с первых дней своего президентства начал претворять в жизнь изменения в Аргентине, сразу после инаугурации сократив до 9 количество министерств в стране. Из нововведений - создание ведомства «Человеческий капитал». Затем президент подписал указ о более чем 300 экономических реформах.