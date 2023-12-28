На Херсонщине восстановили и построили почти 40 объектов образования в 2023 году

ГЕНИЧЕСК, 28 декабря. /ТАСС/. Почти 40 объектов образования построили или восстановили в Херсонской области в 2023 году, сообщили в администрации региона.

"Всего за 2023 год при поддержке шефов-регионов в Херсонской области было восстановлено или построено с нуля 38 объектов", - следует из Telegram-канала администрации региона.

Уточняется, что ход комплексного восстановления школ Геническа оценил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе своего визита в регион.

"Он оценил прогресс в обновлении школ, осмотрел новое оборудование и оценил работу шефов-регионов и принял участие в открытии ФОКа Генической школы № 2", - говорится в сообщении.