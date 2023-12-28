Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников

«Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии», — заявил министр в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».