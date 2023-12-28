ХАМАС ценит слова Лаврова о важности устранения несправедливости в отношении палестинцев

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС ценит позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего в интервью ТАСС о необходимости устранить несправедливость, от которой страдают палестинцы. Об этом сообщил член руководства движения Усама Хамдан.

"Мы ценим заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе", - отметил Хамдан, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

Ранее в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года Лавров указал на необходимость "разорвать порочный круг насилия, устранить несправедливость, от которой страдают уже несколько поколений палестинцев". По мнению главы российского МИД, "только так можно добиться стабилизации в зоне палестино-израильского противостояния и в регионе Ближнего Востока в целом".