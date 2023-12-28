Гатилов: в Европе приходят к осознанию, что РФ невозможно сломить
В Европе приходят к осознанию, что в борьбе за правое дело Россию и ее дух невозможно сломить. Такое заявление сделал
постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
По его словам, несмотря на «беспрецедентный масштаб» вызовов и угроз в 2023 году Россия смогла не только «выстоять, но и укрепить единство, последовательно отстаивая законные интересы и суверенитет Отечества».
«В Европе и международной Женеве мы все отчетливее ощущаем, что здесь приходят к осознанию простой истины — в борьбе за правое дело Россию и ее дух невозможно сломить. С этим фактом нашим недоброжелателям придется смириться, а мы, в свою очередь, с трибун ооновских площадок будем им об этом напоминать», — отметил Гатилов.
Он добавил, что в этом вопросе РФ «опирается на все возрастающую поддержку единомышленников страны, которые понимают и разделяют призывы Москвы к созданию многополярного мира, основанного на равенстве и учете интересов всех государств».