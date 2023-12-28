Гатилов: в Европе приходят к осознанию, что РФ невозможно сломить

«В Европе и международной Женеве мы все отчетливее ощущаем, что здесь приходят к осознанию простой истины — в борьбе за правое дело Россию и ее дух невозможно сломить. С этим фактом нашим недоброжелателям придется смириться, а мы, в свою очередь, с трибун ооновских площадок будем им об этом напоминать», — отметил Гатилов.