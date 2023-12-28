Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на пост главы государства.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу лидера Чечни. Как отмечается, бюллетень Кадырову в резиденции передал волонтер Народного фронта Саид-Магомед Дадуев, который занимается сбором подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку Путина на президентских выборах. 8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали "Золотая звезда" Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства.

Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера состоится 7 мая 2024 года.