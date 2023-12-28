Посол Японии Муто: передаваемые США ракеты не будут использоваться на Украине

Снаряды для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые Япония намерена передать США, не будут использоваться в зоне украинского конфликта. Об этом заявил посол Токио в Москве Акира Муто, передает РИА Новости. Глава дипломатической миссии 28 декабря встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. При этом одной из ключевых тем обсуждения стали планы Японии начать поставки ракет в США. "Муто заявил, что решение о передаче ракет было принято исключительно ради безопасности Японии, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и что использование ракет не предусмотрено на Украине", — говорится в заявлении посольства Токио в российской столице. Кроме того, дипломат указал на стремление его страны продолжить создавать благоприятные условия для развития отношений с Москвой. В то же время представитель Токио выразил беспокойство из-за возможных поставок ракет для комплексов Patriot на Украину без ведома японского правительства, уточняется в заявлении. 26 декабря телеканал NHK сообщил, что в начале следующего года Япония и США начнут консультации по вопросу передачи американским войскам зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot. По информации журналистов, главным образом речь идет о снарядах PAC-2.