Захарова посоветовала Западу решить проблему расизма вместо наставлений другим

Запад должен сначала решить собственные проблемы, связанные с расизмом и неоколониализмом, прежде чем наставлять другие страны. Об этом в своем Telegram-канале МИД РФ Мария Захарова.

«Неплохо было бы им [западным странам] заняться решением собственных глубинных проблем, прежде чем наставлять всех остальных», — написала российский дипломат.

Захарова также посоветовала Вашингтону заняться проблемой дискриминации коренных народов в Соединенных Штатах. «Только индейцы в Штатах до сих пор живут в резервациях, причем некоторые сообщества — таких около половины — не имеют даже их», — указала она, добавив, что индейцы по-прежнему продолжают бороться за свои права.