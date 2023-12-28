Мишустин напомнил правительству о режиме работы
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ будет работать даже в новогодние каникулы. Об этом сообщает РИА Новости.
Предстоящие праздники будут продолжаться десять дней. Каникулы начнутся в субботу, 30 декабря 2023 года, и продлятся по понедельник, 8 января 2024 года, включительно.
Первым рабочим днем нового года станет вторник, 9 января.
«Для граждан граждан нашей страны это хорошая возможность отдохнуть, провести время с родными, близкими, набраться сил. Но напоминаю, что правительство работает без выходных», - так прокомментировал Мишустин каникулы.
Премьер-министр призвал членов правительства оперативно, как и в рабочие дни, решать все возникающие на каникулах вопросы.
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