В Баку заявили, что Путин считает Карабах азербайджанским

Президент России Владимир Путин поддерживает территориальную целостность Азербайджана и считает Карабах территорией республики, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции МИД страны по итогам 2023 года. Прямая трансляция его выступления ведется на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

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Президент России [Владимир Путин] считает Карабах территорией Азербайджана, — сказал он.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков ранее заявил, что Баку и Ереван не так далеки от подписания мирного договора. По его словам, азербайджанская сторона ждет от Армении ответа на предложения по соглашению.

Он подчеркнул, что власти Азербайджана хотели создать механизм разрешения споров c Ереваном. Как пояснил Амирбеков, речь идет о двусторонней комиссии, которая необходима для устранения всех недопониманий между сторонами.