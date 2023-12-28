Лавров назвал главные итоги 2023 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам 2023 года Россия стала сильнее и сплоченнее, мир устал от доллара, а в ЕС назрел новый кризис. Об этом он рассказал в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Россия стала сильнее

«В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас <...>, Россия стала за этот год существенно крепче», —заявил Лавров.

Министр заявил, что на счету России не только дипломатические победы: «прежде всего — победа на передовой». По его мнению, таких результатов российским властям удалось добиться благодаря всенародной поддержке.

«Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед», — подчеркнул Лавров.

Усталость от доллара

Глава МИД РФ заявил, что доллар в последний год еще больше укрепился в роли политического инструмента, позволяющего США вмешиваться во внутренние дела других стран.

«Все уже устали от доллара, который становится инструментом влияния, инструментом подрыва законных конкурентных позиций стран», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что остановить стремление разных стран к изменению экономического порядка уже не удастся. В качестве примера он привел саммит БРИКС, на котором страны призвали дать им такие квоты в Международном валютном фоне и Всемирном банке, которые отражали бы их реальный экономический вес.

Новый кризис в ЕС

По мнению Лаврова, в Евросоюзе назревает новый кризис, связанный с недовольством лидеров ЕС работой главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Лавров назвал главу ЕК «авторитарно настроенной».