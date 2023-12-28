В Совфеде заявили о появлении нового государства «на обломках Украины»

В СССР это было не так принципиально, но сейчас, когда Украина сделала невозможной жизнь русских граждан на этой земле, такие города, как Харьков или Днепропетровск, должны быть освобождены. В мире считаются с победителями, поэтому после завершения СВО, думаю, эти территории признают российскими во всем мире. Но даже если этого не произойдет, мы обойдемся без их принятия. Это не помешает нам жить дальше и развиваться, — сказал член Совфеда.