МИД России указал послу Японии на деструктивные шаги Токио

Деструктивные шаги Токио усугубляют деградацию отношений с Россией. Об этом сказано в сообщении российского МИД о беседе замминистра Андрея Руденко с послом Японии в России Акира Муто. Lenta.ru

"С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации премьер-министра [Японии] Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в дипведомстве. ТАСС

Ранее в США подтвердили решение Токио получить от Вашингтона ракеты для ЗРК Patriot. Там отметили, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Говорит Москва