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МИД России указал послу Японии на деструктивные шаги Токио

Они усугубляют деградацию отношений и создают риски эскалации напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

МИД России указал послу Японии на деструктивные шаги Токио
© РИА Новости

Как сообщает сайт министерства, замглавы ведомства Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто.

Ранее в США подтвердили решение Токио получить от Вашингтона ракеты для ЗРК Patriot. Там отметили, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Политика
Андрей Руденко
МИД России