МИД России указал послу Японии на деструктивные шаги Токио
Они усугубляют деградацию отношений и создают риски эскалации напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как сообщает сайт министерства, замглавы ведомства Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто.
Ранее в США подтвердили решение Токио получить от Вашингтона ракеты для ЗРК Patriot. Там отметили, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.