Путин провел рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым

Путин провёл рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
Российский лидер Владимир провёл рабочую встречу с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Об этом сообщили в Кремле.
«Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым», — говорится в сообщении.
Чемезов проинформировал Путина об исполнении гособоронзаказа, ситуации в области российского авиа- и автомобилестроения, а также о ходе импортозамещения.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО.