Названа возможная причина отставки мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть , который сообщил об уходе с поста главы российского города, ушел в отставку в связи с истечением полномочий. Об этом в четверг, 29 декабря, КПРФ .

Локоть был единственным коммунистом во главе города-миллионника. Он занимал кресло мэра в течение двух сроков — этот пост он занял в 2014 году, затем переизбрался в 2019-м. Локоть также стал последним мэром, которого избрали в результате прямых выборов. Их отменили в январе этого года — Новосибирск был последним городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась такая процедура избрания мэра. Сейчас в России прямые выборы мэра сохраняются в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.