Лавров заявил о внутренних противоречиях в Евросоюзе

Евросоюз вдобавок к имеющимся проблемам страдает от противоречий внутри организации, генерируемых представителями Еврокомиссии, которых вообще-то никто не избирал. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В Европе, в той же Венгрии, Словакии, в некоторых других странах, в Венгрии и Словакии руководство, в других странах все больше и больше парламентариев и политиков оппозиционных задают вопрос: "Почему 27 странами, в которых руководят президенты, премьеры, избранные на национальных выборах, почему ими руководит Еврокомиссия, которую никто не избирал и состав которой является предметом подковерного торга лидеров стран Евросоюза", - отметил глава российской дипломатии в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Министр подчеркнул, что ЕС имеет правило "все поровну", подразумевающее, что каждое государство-член организации должно быть представлено в составе Еврокомиссии.

"И вот тут начинаются торговля, комбинации, компромиссы, сделки, по итогам которых очень серые личности потом проникают в Еврокомиссию. А когда во главе этой структуры оказывается такая авторитарно настроенная деяльница как Урсула фон дер Ляйен, которая очень многие решения объявляет, ни с кем не проконсультировавшись, конечно, назревают внутренние противоречия, протест. Это добавляет проблем Евросоюзу", - констатировал Лавров.