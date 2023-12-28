На Украине нет подходящих политиков, с которыми можно было бы вести переговоры, поэтому в 2024 году Россия постарается достичь целей СВО. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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В четверг газета New York Times выпустила материал, в котором говорится, что Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ взять территории.

«Учитывая нынешнюю политику Украины, я даже не вижу подходящих фигур, с которыми бы можно было вести переговоры, — сказал Джабаров. — Кроме того, у нас есть задачи специальной военной операции, которые определил президент. И пока они не будут выполнены СВО должна продолжаться».

Сенатор выразил убежденность в том, что в 2024 году РФ приблизится к освобождению Украины от действующего там режима.