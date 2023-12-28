Лавров назвал единственный способ приведения США «в чувство»
Только серьезная проблема внутри страны может избавить США от ощущения собственного превосходства. Об этом в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сейчас «превосходство» США проявляется уже и в том, что администрации мало намерения «подчинить себе весь мир», они хотят подчинить и свою страну «в нарушение конституции».
«Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», - констатировал Лавров.
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпинем, которые прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, президент США Джо Байден заявил, что продолжает считать своего китайского коллегу «диктатором».
Комментируя это заявление, сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что Байден «пытается утверждать моральное превосходство США над Китаем», а также собственное превосходство над китайским лидером.