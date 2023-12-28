Лавров назвал единственный способ приведения США «в чувство»

Только серьезная проблема внутри страны может избавить США от ощущения собственного превосходства. Об этом в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сейчас «превосходство» США проявляется уже и в том, что администрации мало намерения «подчинить себе весь мир», они хотят подчинить и свою страну «в нарушение конституции».

«Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство. Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», - констатировал Лавров.

Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпинем, которые прошли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, президент США Джо Байден заявил, что продолжает считать своего китайского коллегу «диктатором».