Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя поставки немецкого вооружения на Украину, заявил что, нынешнее руководство Германии лишено чувства стыда. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Германия отказывает России «черную неблагодарность» после того, как российские власти помогли ГДР и ФРГ объединиться.

Лавров добавил, что складывается такое ощущение, будто те люди, которые сейчас занимаются руководством ФРГ, не имеют совести в 1990 году.

В начале декабря генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине в 2024 году, в частности, передаст ВСУ почти 200 тыс. артиллерийских снарядов.