МИД РФ: программой переселения в РФ воспользовались 1,1 млн человек

В МИД РФ заявили, что программой переселения в РФ воспользовались 1,1 млн человек
С 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовались более 1, 1 миллиарда человек. Об этом RT рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, программа является «живым инструментом», который подстраивается под потребности людей.
«С 2007 года этой программой воспользовались, это официальная статистика, более 1 млн человек. 1 млн 116 тыс.», — сказала она.
Программа возвращения соотечественников в Россию принята указом Президента РФ Владимира Путина 22 июня 2006 года. Она позволяет переехать соотечественникам в те российские регионы, где нужны рабочие руки и квалифицированные кадры. Всего в программе участвуют 58 субъектов. В 2023 году Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для граждан из недружественных стран.