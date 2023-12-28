МИД РФ: программой переселения в РФ воспользовались 1,1 млн человек

С 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовались более 1, 1 миллиарда человек. Об этом RT рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 2007 года этой программой воспользовались, это официальная статистика, более 1 млн человек. 1 млн 116 тыс.», — сказала она.

Программа возвращения соотечественников в Россию принята указом Президента РФ Владимира Путина 22 июня 2006 года. Она позволяет переехать соотечественникам в те российские регионы, где нужны рабочие руки и квалифицированные кадры. Всего в программе участвуют 58 субъектов. В 2023 году Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для граждан из недружественных стран.