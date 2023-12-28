Только серьезная проблема или внутреннее потрясение может привести США в чувство. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". По его словам, пока у Соединенных Штатов есть "эта непогрешимость", их превосходство "бьют через край". Министр добавил, что наиболее ярко это проявилось в действиях демократов, в стремлении подчинить себе не только остальные страны мира, но и свою страну в нарушение собственной конституции. В этом же интервью Лавров заявил, что западные страны занимаются "очковтирательством", пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время "объявить победу Киева". Таким образом министр прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым Вашингтон и его союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на украинской территории с соблюдением определенного условия.