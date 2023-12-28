Лавров рассказал о секретной встрече по «формуле мира» Зеленского

Десять дней назад в полной секретности прошла встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Парламентская газета

«Но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал министр. По его словам, близкие союзники и единомышленники России, участвовавшие в данной встрече, «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к России». RT на русском