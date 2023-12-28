В России высказались об условиях мирного урегулирования по Украине

«Компромиссы какие-то с нашей стороны, может, и могут быть, но возможностей для них не так много. Пускай это решают дипломаты, — заметила депутат. — К нам всегда есть претензии о том, что и выборы у нас не те, и живем мы недемократично. Новый референдум под контролем ООН ничего не решит, ведь результат будет тем же, ничего нового. Ну так и зачем это организовывать? Это не компромисс, а какой-то показательный популистский шаг».