Народ России только сплотился из-за санкций Запада и давления на Москву. Такое положительное последствие антироссийских ограничений назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Раннее Лавров предупредил, что в будущем году мир может опять пострадать от геополитических козней Запада. Он подчеркнул, что от новых эскалаций в 2024 году никто не застрахован, поскольку правящие круги западных стран провоцируют кризисы для решения собственных задач за счет других народов.