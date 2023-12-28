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Лавров назвал положительное последствие антироссийских санкций

Народ России только сплотился из-за санкций Запада и давления на Москву. Такое положительное последствие антироссийских ограничений назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Лавров назвал положительное последствие антироссийских санкций
© Lenta.ru

«Санкции должны были взбудоражить народ, должны были поднять протестные волны, они добились сплочения страны, сплочения народа», — констатировал глава МИД России.

Раннее Лавров предупредил, что в будущем году мир может опять пострадать от геополитических козней Запада. Он подчеркнул, что от новых эскалаций в 2024 году никто не застрахован, поскольку правящие круги западных стран провоцируют кризисы для решения собственных задач за счет других народов.

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