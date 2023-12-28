Лавров: США официально назвали РФ врагом, и мы готовы к любому развитию событий

США официально назвали Россию врагом, если это так, то российская сторона готова к любому развитию событий. Об этом в интервью РИА Новости и "России 24" заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Некоторые даже, как министр обороны Соединенных Штатов, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий, нас не раз пытались покорять, подчинять", - сказал он. Сергей Лавров отметил, что только серьезная проблема или внутреннее потрясение может привести Вашингтон в чувство. При этом дипломат подчеркнул, что пока у США есть "эта непогрешимость", их превосходство "бьет через край". В этом же интервью глава министерства иностранных дел России заявил, что Запад занимается "очковтирательством", пытаясь найти способ урегулировать украинский конфликт и в то же время "объявить победу Киева". Таким образом министр прокомментировал сообщения в средствах массовой информации, согласно которым Вашингтон и его союзники якобы намерены добиться завершения боевых действий на украинской территории с соблюдением определенного условия.