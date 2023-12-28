Лавров рассказал об угрозе Запада устроить госпереворот в Сербии

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», — сказал дипломат. Lenta.ru